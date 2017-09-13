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К чему это вранье?: подписчики осудили Машу Горбань за рекламу
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К чему это вранье?: подписчики осудили Машу Горбань за рекламу 

Eva.ru 13 сентября 2017
Фото: Eva.ru
То ли Мария Горбань недостаточно зарабатывает с помощью своего актерского таланта, то ли ей всегда мало денег, но она берется даже за рекламу самых плохих продуктов, считают поклонники.
В своем Инстаграме Горбань поделилась рекламной фотографией, на которой ест хлопья некоей известной марки. Фото актриса сопроводила комментарием, в котором заявляет, что такие завтраки и вкусны, и полезны. Вот только поклонники Горбань не оценили ее тяжелый труд по зарабатыванию на них денег. Они раскритиковали актрису за рекламу и вранье: К сожалению, к здоровому питанию эти завтраки никакого отношения не имеют К чему такая реклама только явная, да еще и вранье? К повышенному инсулину по утрам ещё эту сахарную бомбу, так себе идея Не думаю что она ест такой завтрак Самое смешное, что вы никогда это не едите))) всем же понятно Кто следит за своей фигурой, никогда есть это не будет Видимо, Марии пора задуматься над тем имиджем, который она создает себе в социальных сетях, ведь ее навязчивая реклама раздражает даже ее собственных подписчиков. Возможно, ей все-таки следует заняться настоящей работой, ведь многие из последних ее фильмов получают далеко не самые высокие оценки от кинолюбителей.
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