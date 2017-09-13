Ещё
Рекламная кампания «Клинского» признана лучшим спецпроектом в российском YouTube
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рекламная кампания «Клинского» признана лучшим спецпроектом в российском YouTube 

Sostav.ru 13 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
4 ролика от «Клинского», в которых в которых рэперы учат читать рэп популярных YouTube-блоггеров, были опубликованы ещё в середине лета. А в минувшую пятницу серия видеоклипов получила награду в номинации на лучший спецпроект в российском YouTube. Соперниками в номинации стали «Samsung YouTube TV», реалити «Можно всё» для Билайн, «Бабуля не против Гугл», «Вжух» Марьяны Рожковой для Veet и Тэг «Хочу вернуть» для Копикот. Общее количество просмотров четырех роликов и тизера — 35 миллионов. Видео получили более 1,1 миллиона «лайков», а число подписчиков канала «Клинского» выросло за 2 месяца проекта на 200 тысяч, благодаря чему канал вышел на четвертое место среди каналов брендов в российском YouTube.
Sostav.ru: последние новости
Доступ к Wi-Fi привязали к паспорту Депутат предложил «убрать нолики» в рублях Охлобыстин стал креативным директором сети BAON
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля553
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки77
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина93
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»386
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение