Рекламная кампания «Клинского» признана лучшим спецпроектом в российском YouTube 

4 ролика от «Клинского», в которых в которых рэперы учат читать рэп популярных YouTube-блоггеров, были опубликованы ещё в середине лета. А в минувшую пятницу серия видеоклипов получила награду в номинации на лучший спецпроект в российском YouTube. Соперниками в номинации стали «Samsung YouTube TV», реалити «Можно всё» для Билайн, «Бабуля не против Гугл», «Вжух» Марьяны Рожковой для Veet и Тэг «Хочу вернуть» для Копикот. Общее количество просмотров четырех роликов и тизера — 35 миллионов. Видео получили более 1,1 миллиона «лайков», а число подписчиков канала «Клинского» выросло за 2 месяца проекта на 200 тысяч, благодаря чему канал вышел на четвертое место среди каналов брендов в российском YouTube.