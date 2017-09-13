Сформирована полная программа 9-го Международного Конгресса по наружной рекламе 

Конгресс в полной мере охватит все сегменты OOH, DOOH, Indoor и транзитной рекламы. Аудитория более 250+ ключевых игроков индустрии наружной рекламы: операторы, рекламные агентства, клиентский сектор и производственные компании (список участников). Конгресс — масштабное четырехдневное событие, состоящее из деловой конференции и креативной развлекательной программы. В день прилета, 3 октября, состоится интеллектуальный турнир с Максимом Поташёвым, магистром игры «Что? Где? Когда?», в котором участники смогут попробовать себя в роли знатоков легендарного клуба и побороться за хрустальную сову. Более того, г-н Поташев станет спикером деловой части. 4 октября На международной конференции свои доклады представят: Antonio Vincenti (CEO, Pikasso, Ливан), «Стратегическое развитие индустрий наружной рекламы» Jean Emmanuel de Witt (Russ Outdoor, Россия), «Региональные рынок наружной рекламы: тренды и перспективы» Борис Пешняк (Gallery, Россия), «Транзитный фактор. Формула движения» Александр Эпин (TMG, Россия) и другие. С докладом о международном опыте медиаметрии в наружной рекламе на базе Big Data выступит Daniel Cuende (CUENDE Infometrics, Мадрид, Испания). В продолжение темы состоится одна из самых ожидаемых дискуссионных панелей Конгресса «Единая валюта в OOH. Мечты и реальность» с участием Андрея Березкина («Эспар-аналитик», Россия), Юрия Исаева (Gallery, Россия), Михаила Райбмана (Mediascope, Россия), Павла Крюкова (Publicis Group Media Eurasia, Россия) и др. Модератор панели — Андрей Рукавишников. Самвел Аветисян представит номинантов креативной Премии OOH Congress-2017. Вечером всех участников ждет зажигательная White Party Arabic Chic с Dj Lisitsyn и Максимом Брызгалиным. 5 октября Блиц-интервью «В голове у рекламодателя», где игроки рынка расскажут, как принимаются решения о закупке OOH-инвентаря. Участники: крупнейшие федеральные рекламодатели. Модератор: специалист по коммуникациям, телеведущий Петр Лидов. Затем параллельно пройдут две тематические Сессии: DOOH+indoor и «Территория транзита». Подробная деловая программа двух дней на сайте. Дневная развлекательная программа Beach Party c Dj Lisitsyn и Максом Брызгалиным — настоящий пляжный отрыв на берегу Средиземного моря в компании хороших друзей. Завершит Конгресса Gala Night, которая пройдет в полюбившемся многим формате шоу «Вечерний OOH» с актером и ведущим Максимом Брызгалиным. Также состоится первое вручение Премии OOH Congress-2017. Напоминаем, что у нас появилось 7 дополнительных свободных мест на OOH Конгресс! Подробности по телефону: (812) 325-15-45 Организатор Конгресса — TMG (tmg-russia.ru) Партнеры Конгресса: Генеральный outdoor-партнер Gallery. Генеральный партнер по инновациям Ritrama и Орматон. Индустриальный партнер НАВК. Конгресс проходит при поддержке АКАР и FEPE International. DOOH-партнер Video Planning. Алкогольный партнер Simple. Генеральный IT-партнер D-Promo. Участники выставки (Exhibitors): Intention, MediaCab. Партнеры: Russ Outdoor, Europe Advertising. Генеральный инфо-партнер Sostav.ru. Генеральный медиа-партнер Outdoor.ru. Инфо-партнеры: OOH Mag, Advertology, All Indoor.