На оживленных трассах региона появились баннеры с призывом снизить скорость

На оживленных трассах региона установили баннеры, призывающие лихачей сбавить скорость. В начале недели информационные щиты появились на 38-м километре трассы «Приморское кольцо», в районе развязки на город Пионерский.

«В начале августа первые плакаты с социальной рекламой от полиции были размещены на автобусах, перевозящих пассажиров по Калининграду», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД

Баннеры, аналогичные тем, что появились на Приморском кольце, установлены на Куршской косе и в Гурьевском районе.