На оживленных трассах региона появились баннеры с призывом снизить скорость 

На оживленных трассах региона установили баннеры, призывающие лихачей сбавить скорость. В начале недели информационные щиты появились на 38-м километре трассы «Приморское кольцо», в районе развязки на город Пионерский.
«В начале августа первые плакаты с социальной рекламой от полиции были размещены на автобусах, перевозящих пассажиров по Калининграду», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Баннеры, аналогичные тем, что появились на Приморском кольце, установлены на Куршской косе и в Гурьевском районе.