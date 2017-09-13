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На оживленных трассах региона появились баннеры с призывом снизить скорость
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На оживленных трассах региона появились баннеры с призывом снизить скорость 

АиФ 13 сентября 2017
Фото: АиФ
На оживленных трассах региона установили баннеры, призывающие лихачей сбавить скорость. В начале недели информационные щиты появились на 38-м километре трассы «Приморское кольцо», в районе развязки на город Пионерский.
«В начале августа первые плакаты с социальной рекламой от полиции были размещены на автобусах, перевозящих пассажиров по Калининграду», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Баннеры, аналогичные тем, что появились на Приморском кольце, установлены на Куршской косе и в Гурьевском районе.
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