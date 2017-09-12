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ФРИИ, Hearst Shkulev Digital и Tribuna Digital запустили акселератор для проектов в сфере рекламы
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ФРИИ, Hearst Shkulev Digital и Tribuna Digital запустили акселератор для проектов в сфере рекламы 

RB.ru 12 сентября 2017
Фото: RB.ru
Стартапы смогут провести продуктовые исследования и тестировать новые рекламные форматы на базе медийных площадок Hearst Shkulev Digital и Tribuna Digital. Кроме того, партнеры программы готовы запускать совместные пилоты и помогать с дистрибуцией продукта в обмен на долю от выручки.
ФРИИ проинвестирует в стартапы по 2,1 миллиона рублей, а компании-партнеры готовы вложить до 13 миллионов рублей. При условии выполнения KPI лучшие стартапы смогут претендовать на инвестиции следующих раундов от ФРИИ.
В акселератор принимаются заявки от стартапов в сфере медиа, adtech, BD и AI, которые помогут повысить эффективность рекламы и конверсию, монетизировать контент в соцсетях и мессенджерах, быстро автоматизировать большие объемы данных от пользователей и персонализировать выдаваемый контент. В первую очередь компании заинтересованы в стартапах, направленных на работу с мобильными устройствами. Проектам необходимо иметь MVP, достижимый оборот компании через 3-5 лет должен составлять 300 миллионов рублей, а команда проекта должна состоять как минимум из двух человек, готовых работать на площадке акселератора в Москве полный рабочий день.
Подать заявку можно на сайте ФРИИ до 18 октября. Программа будет длиться три месяца.
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