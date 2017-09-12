Крупнейшие бренды РФ встретятся на ежегодной конференции Brand Day

Крупнейшие российские бренды встретятся на ежегодной бизнес-конференции Brand Day 2017: Owning the Future.

Конференция «День бренда», организованная содружеством «РусБренд», пройдет 20 сентября в московском отеле The Ritz Carlton.

На мероприятии соберутся топ-менеджеры крупнейших брендов, коммуникационных агентств, СМИ и представители государственной власти.

В этом году конференция пройдет под девизом Owning the Future. Главы крупнейших компаний-рекламодателей и медиахолдингов представят свой взгляд на развитие рекламного рынка, а также расскажут об актуальных трендах и влиянии инноваций на развитие бизнеса, рассмотрят стратегии продвижения в цифровой и офлайн-средах, обсудят вопросы государственного регулирования.

Кроме того, будет идти речь о том, как технологическая революция изменит процесс производства контента и трансформирует взаимоотношения брендов с потребителями.