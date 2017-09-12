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Крупнейшие бренды РФ встретятся на ежегодной конференции Brand Day
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Крупнейшие бренды РФ встретятся на ежегодной конференции Brand Day 

Российская Газета 12 сентября 2017
Фото: Российская Газета
Крупнейшие российские бренды встретятся на ежегодной бизнес-конференции Brand Day 2017: Owning the Future.
Конференция «День бренда», организованная содружеством «РусБренд», пройдет 20 сентября в московском отеле The Ritz Carlton.
На мероприятии соберутся топ-менеджеры крупнейших брендов, коммуникационных агентств, СМИ и представители государственной власти.
В этом году конференция пройдет под девизом Owning the Future. Главы крупнейших компаний-рекламодателей и медиахолдингов представят свой взгляд на развитие рекламного рынка, а также расскажут об актуальных трендах и влиянии инноваций на развитие бизнеса, рассмотрят стратегии продвижения в цифровой и офлайн-средах, обсудят вопросы государственного регулирования.
Кроме того, будет идти речь о том, как технологическая революция изменит процесс производства контента и трансформирует взаимоотношения брендов с потребителями.
С приветственным словом выступят представители делового маркетингового сообщества: генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, председатель совета директоров НП «РусБренд» Давид Якобашвили, первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, генеральный директор «Национального рекламного альянса» Сергей Васильев, генеральный директор OMD OM Group Дмитрий Дмитриев.
Среди приглашенных гостей: генеральный продюсер и владелец продюсерской компании «Среда» Александр Цекало, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, директор по маркетингу Volkswagen Юрий Самойленко, руководитель службы рекламы и мероприятий Renault Russia Анастасия Макаркина, начальник отдела рекламы и продвижения бренда "Россельхозбанк" Инна Корягина и другие.
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