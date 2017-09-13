Более 100 незаконных рекламных щитов демонтировано в Краснодаре 

С начала года в Краснодаре власти демонтировали 101 незаконную рекламную конструкцию, включая 30 щитов, 22 стенда на остановках и 24 настенных панно. Такие данные привел начальник управления муниципального контроля Александр Журавлев на совещании в городской администрации, сообщает пресс-служба мэрии. Отмечается, что в текущем году в кубанской столице также проведено 203 проверки соблюдения земельного законодательства. В результате выявлено 185 нарушений, к административной ответственности привлечены 180 юридических и физических лиц, наложено штрафных санкций на сумму 260 тыс. руб. Кроме того, снесено три незаконных объекта капитального строительства в городских парках. «Борьба с незаконным строительством — одна из важных задач. Нам удалось пресечь возникновение новых многоквартирных самостроев. И сейчас важно не ослаблять контроль в этом направлении. Не менее актуальная тема — борьба с незаконной наружной рекламой. В Краснодаре есть разработанная схема размещения таких конструкций, проработанная вместе с архитекторами. Тем не менее — мы видим десятки самовольных баннеров или перетяжек на стенах домов, которые портят облик города. От всего этого необходимо избавляться», — цитируется глава администрации Краснодара Евгений Первышов.