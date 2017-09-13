Разбор конструкций обрушившегося в Твери речного вокзала завершат к концу недели

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сентября — РИА Новости . Разбор аварийных конструкций частично обрушившегося здания речного вокзала в Твери должен быть завершен к концу недели, затем начнут готовить документы по восстановлению здания, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

В ночь с 7 на 8 августа в Твери произошло частичное обрушение стены здания речного вокзала. Людей в помещении не было, никто не пострадал. Разрушено перекрытие и часть южной стены второго этажа ротонды общей площадью около 400 квадратных метров. Тверской речной вокзал, построенный в 1938 году на месте разрушенного Отроч монастыря, является объектом культурного наследия РФ. Несколько лет назад он был законсервирован, поскольку находится в аварийном состоянии.

"Работы по ликвидации аварийных конструкций по планам должны быть завершены к концу недели. После этого начнется работа по подготовке документации для восстановления здания", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что по поручению губернатора Игоря Рудени правительство области намерено обратиться в ряд архивов, где хранятся фотографии с видами дореволюционной набережной, когда на месте будущего вокзала еще находился Отроч монастырь.

"В частности, как нам известно, в библиотеке Конгресса США есть коллекция фото царского фотографа Прокудина-Горского. Мы намерены обратиться и туда тоже", — заявил представитель регионального правительства.

Ранее сообщалось, что речной вокзал будет восстановлен в историческом виде. Не исключено, отметил собеседник агентства, что в историческом виде будет восстановлен и комплекс других зданий набережной.