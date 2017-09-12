С Дома Иоффа на Пяти углах убрали рекламные вывески и кондиционеры

Дом купца Иоффа на Пяти углах в Петербурге, известный в народе как «дом с башенкой» освободили от наружной рекламы и кондиционеров, сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу УФССП по городу.

Судебные приставы установили, что вывески и оборудование на стене здания были размещены незаконно, поскольку дом №40/11 по улице Рубинштейна включен в государственный реестр объектов культурного наследия.

Со стены здания убрали сначала вывеску «Кофе хауз», а затем — кондиционеры.