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С Дома Иоффа на Пяти углах убрали рекламные вывески и кондиционеры
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С Дома Иоффа на Пяти углах убрали рекламные вывески и кондиционеры 

АиФ Санкт-Петербург 12 сентября 2017
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Дом купца Иоффа на Пяти углах в Петербурге, известный в народе как «дом с башенкой» освободили от наружной рекламы и кондиционеров, сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу УФССП по городу.
Судебные приставы установили, что вывески и оборудование на стене здания были размещены незаконно, поскольку дом №40/11 по улице Рубинштейна включен в государственный реестр объектов культурного наследия.
Со стены здания убрали сначала вывеску «Кофе хауз», а затем — кондиционеры.
Доходный дом Иоффа был построен в Петербурге не позже середины XIX века. В 1930-40-х годах здесь жили ученый-физик Матвей Бронштейн с женой, писательницей Лидией Чуковской.
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