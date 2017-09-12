Писатель: пост Facebook с критикой Россией СМИ превратит в «событие»

Максим Кононенко\: ничтожный повод опять превратится в большое событие

Ранее Facebook опубликовал заявление, что Россия якобы использовала рекламу на площадках соцсети с целью повлиять на ее пользователей. По данным компании, было куплено примерно 3 тысячи рекламных площадок на 100 тысяч долларов с июня 2015-го по май 2017 года.

В беседе на радио Sputnik Кононенко пояснил, что Запад использует любые, даже ничтожные поводы в борьбе с Россией.

"Говорится о каких-то площадках, и очевидно, что это обычные бот-сети, которые продвигают ту или иную информацию. Но как и всегда примеров, а тем более доказательств нет", — сказал Кононенко.

Он отметил, что, несомненно, эта информация будет использована журналистами, которые превратят ее в «большое» событие.

Полный комментарий журналиста слушайте в аудиоверсии.

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