Москвички пожаловались в ФАС на рекламу фильма «Матильда»

«В общей сложности поступило восемь заявлений. Как полагают москвички, афиши и трейлеры к «Матильде» нарушают законы «О рекламе» и «О защите конкуренции», а рекламодателем и рекламораспространителем афиш и трейлеров может быть петербургское ООО «ТПО „РОК“, — говорится в материале.

Как уточняется в сообщении, заявительницы оспаривают утверждение „Основан на реальных событиях“ в одном из промо-роликов.

»Они буквально покадрово разбирают аудиовизуальное произведение на предмет его соответствия историческим фактам и делают вывод, что ролик является вымыслом, а, значит, он не может быть основан на реальных событиях, следовательно, потребитель вводится в заблуждение и нарушается закон о рекламе», — говорится в материале.

По словам авторов заявлений, потребителей вводят в заблуждение афишами, в которых утверждается, что «Матильда» раскрывает тайну дома Романовых.

Из-за большого общественного резонанса вокруг фильма «Матильда» в УФАС приняли решение рассмотреть жалобы на общественном совете по рекламе. Заседание назначено на четверг, 14 сентября.