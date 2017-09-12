Москвички пожаловались в ФАС на рекламу фильма «Матильда» 

Две жительницы Москвы подали сразу несколько жалоб в управление ФАС по Санкт-Петербургу на рекламную кампанию фильма Алексея Учителя «Матильда», женщины ставят под сомнение фразу «основано на реальных событиях», сообщает во вторник Газета.ru.
«В общей сложности поступило восемь заявлений. Как полагают москвички, афиши и трейлеры к «Матильде» нарушают законы «О рекламе» и «О защите конкуренции», а рекламодателем и рекламораспространителем афиш и трейлеров может быть петербургское ООО «ТПО „РОК“, — говорится в материале.
Как уточняется в сообщении, заявительницы оспаривают утверждение „Основан на реальных событиях“ в одном из промо-роликов.
»Они буквально покадрово разбирают аудиовизуальное произведение на предмет его соответствия историческим фактам и делают вывод, что ролик является вымыслом, а, значит, он не может быть основан на реальных событиях, следовательно, потребитель вводится в заблуждение и нарушается закон о рекламе», — говорится в материале.
По словам авторов заявлений, потребителей вводят в заблуждение афишами, в которых утверждается, что «Матильда» раскрывает тайну дома Романовых.
Из-за большого общественного резонанса вокруг фильма «Матильда» в УФАС приняли решение рассмотреть жалобы на общественном совете по рекламе. Заседание назначено на четверг, 14 сентября.