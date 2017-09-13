Роспотребнадзор имеет претензии более чем к 20% импортной рыбы

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«Аэрофлот» объяснил закупку импортного вина для бизнес-класса 

BFM.RU 13 сентября 2017
«Аэрофлот» объяснил, почему предпочитает закупать для пассажиров бизнес-класса импортное вино. Как передает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию, это связано с качеством и ценой.
«Аэрофлот» выбирает для бизнес-класса вино импортных производителей, так как на сегодняшний день российские производители не могут предложить товар, равный по качеству, в необходимом объеме и в той же ценовой категории, что и импортные поставщики», — заявили в авиакомпании. Там отметили, что при равном качестве премиальное вино российских производителей выйдет значительно дороже. Однако, добавили, что в бизнес-классе на внутренних линиях перевозчик предлагает российское игристое вино «Абрау-Дюрсо».
Ранее саморегулируемые организации «Виноградари и виноделы» и «Винодельческий союз» направили в ряд ведомств письма, в которых говорится, что «Аэрофлот» закупает только импортные вина для пассажиров бизнес-класса.
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