Московское УФАС отложило рассмотрение дела о спорной рекламе Google и «Домашние деньги» на 17 октября

«Московское УФАС России отложило рассмотрение дела в связи с тем, что регулятор также усмотрел в действиях ООО «Гугл» и ООО «Домашние Деньги» признаки нарушения п. 20 ч. 3 ст. 5 закона «О рекламе», — сказал представитель пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что новая дата рассмотрения назначена на 17 октября.

Ранее Московское УФАС России начало рассмотрение дела о нарушении рекламного законодательства в отношении ООО «Гугл» и ООО «Домашние Деньги». Уточняется, что ООО «Смсфинанс», правообладатель товарного знака «смсфинанс», подало жалобу в Московское УФАС России после появления в системе «Google» контекстной рекламы, которая содержит слова «Smsfinance Ru — domadengi.ru‎». По мнению ООО «Гугл», нарушение закона «О рекламе» в действиях компании отсутствует, так как реклама была размещена с использованием динамической вставки, позволяющей при осуществлении поискового запроса автоматически включать в текст рекламы ключевые слова, выбранные клиентом сервиса.