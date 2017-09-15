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Московское УФАС отложило рассмотрение дела о спорной рекламе Google и «Домашние деньги» на 17 октября
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Московское УФАС отложило рассмотрение дела о спорной рекламе Google и «Домашние деньги» на 17 октября 

Агентство «Москва» 15 сентября 2017
Фото: РАПСИ
Московское УФАС России перенесло рассмотрение дела против ООО «Гугл» и ООО «Домашние деньги» за распространение спорной рекламы на 17 октября, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.
«Московское УФАС России отложило рассмотрение дела в связи с тем, что регулятор также усмотрел в действиях ООО «Гугл» и ООО «Домашние Деньги» признаки нарушения п. 20 ч. 3 ст. 5 закона «О рекламе», — сказал представитель пресс-службы.
В ведомстве уточнили, что новая дата рассмотрения назначена на 17 октября.
Ранее Московское УФАС России начало рассмотрение дела о нарушении рекламного законодательства в отношении ООО «Гугл» и ООО «Домашние Деньги». Уточняется, что ООО «Смсфинанс», правообладатель товарного знака «смсфинанс», подало жалобу в Московское УФАС России после появления в системе «Google» контекстной рекламы, которая содержит слова «Smsfinance Ru — domadengi.ru‎». По мнению ООО «Гугл», нарушение закона «О рекламе» в действиях компании отсутствует, так как реклама была размещена с использованием динамической вставки, позволяющей при осуществлении поискового запроса автоматически включать в текст рекламы ключевые слова, выбранные клиентом сервиса.
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