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«Папа может»: аллигатор лишился своего перекуса в новой рекламе от Saatchi&Saatchi Russia
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«Папа может»: аллигатор лишился своего перекуса в новой рекламе от Saatchi&Saatchi Russia 

Sostav.ru 11 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
Уровень брутальности и серьёзности намерений папы во время голода повышается с каждым новым рекламным роликом. Теперь он может не только плавать брассом и спорить басом, но и голыми руками атаковать аллигатора! В новой кампании по продвижению бренда «Папа может» аллигатор, обедающий сосисками, так раздразнил папу, что последнему пришлось прибегнуть к решительным мерам и оставить хищника без его трапезы. «Нам удалось найти креативное решение, в котором продукт органично вписан в историю на протяжении всего ролика. Нам очень повезло с клиентом, который быстро реагирует на любые новые вводные по проекту, мы вместе принимаем решения, порой рисковые и далеко не стандартные для категории», — комментирует новую рекламную кампанию исполнительный креативный директор Saatchi&Saatchi Russia Юрий Полонский. Состав творческой группы: «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» Генеральный директор — Сергей Попов Руководитель отдела рекламы — Ольга Петрова Агентство Saatchi&Saatchi Russia Исполнительный креативный директор — Юрий Полонский Арт-директор — Александр Любавин Копирайтеры Артем Мухин Старший эккаунт-менеджер — Александра Иванова Продюсер — Наталья Патрушева ProFilm (продакшн) Режиссер — Yoes Benli Продюсер — Дмитрий Тимонов Музыкальный продакшн Fancy State
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