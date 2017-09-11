«Папа может»: аллигатор лишился своего перекуса в новой рекламе от Saatchi&Saatchi Russia 

Уровень брутальности и серьёзности намерений папы во время голода повышается с каждым новым рекламным роликом. Теперь он может не только плавать брассом и спорить басом, но и голыми руками атаковать аллигатора! В новой кампании по продвижению бренда «Папа может» аллигатор, обедающий сосисками, так раздразнил папу, что последнему пришлось прибегнуть к решительным мерам и оставить хищника без его трапезы. «Нам удалось найти креативное решение, в котором продукт органично вписан в историю на протяжении всего ролика. Нам очень повезло с клиентом, который быстро реагирует на любые новые вводные по проекту, мы вместе принимаем решения, порой рисковые и далеко не стандартные для категории», — комментирует новую рекламную кампанию исполнительный креативный директор Saatchi&Saatchi Russia Юрий Полонский. Состав творческой группы: «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» Генеральный директор — Сергей Попов Руководитель отдела рекламы — Ольга Петрова Агентство Saatchi&Saatchi Russia Исполнительный креативный директор — Юрий Полонский Арт-директор — Александр Любавин Копирайтеры Артем Мухин Старший эккаунт-менеджер — Александра Иванова Продюсер — Наталья Патрушева ProFilm (продакшн) Режиссер — Yoes Benli Продюсер — Дмитрий Тимонов Музыкальный продакшн Fancy State