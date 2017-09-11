В Орле на открытый аукцион выставили свыше 200 рекламных щитов

Рекламные места в Орле продадут с молотка. Департамент госимущества и земельных отношений на аукцион выставил свыше 200 конструкций.

В аукционе примут участия конструкции, схему размещений которых утвердили в мэрии еще в прошлом году. Всего на торгах заявлены 206 рекламных мест, причем некоторые лоты объединили по несколько билбордов. При этом стоимость некоторых лотов назначена в размере около 4 миллионов рублей. Всего на торги выставлены 40 лотов.

Как уточняют в департаменте госимущества, доходы от установки и эксплуатации объектов наружной рекламы по результатам конкурса пополнят муниципальный бюджет.