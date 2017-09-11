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В России предложили переименовать безалкогольное пиво в солодовый напиток для фитнеса
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В России предложили переименовать безалкогольное пиво в солодовый напиток для фитнеса 

РИАМО 11 сентября 2017
Фото: РИАМО
Представители Русской православной церкви предложили на территории России переименовать безалкогольное пиво в солодовый напиток для фитнеса для того, чтобы его реклама не ассоциировалась с алкогольным пивом, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Есть одно маленькое предложение, поскольку в одном из комментариев я прочитал, что безалкогольное пиво — это такой напиток для фитнеса: давайте так и назовем его — солодовый напиток для фитнеса «Парус». Предлагаю переименовать безалкогольное пиво в нечто другое», — сказал Легойда.
Он пояснил, что данное предложение появилось в связи с тем, что реклама безалкогольного пива на территории России заметно выросла за последнее время, при этом производители рекламируют данные напитки под теми же брендами, что и алкогольное пиво.
В России могут запретить рекламу безалкогольного пива >>
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