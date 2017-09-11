Водоканал предупреждает воронежцев о ложных уведомлениях поверки приборов учёта

Документы о поверке от Единой городской службы по учёту водоснабжения не примут — её нет в специальном реестре.

Воронежцы массово получили уведомления с требованием проверить приборы учёта, которые якобы исчерпали ресурс. Об этом сообщили в Водоканале.

В числе получателей писем оказались и те, кто сделал поверку счётчиков совсем недавно. Услуги воронежцам предлагает некая Единая городская служба по учёту водоснабжения. Это — обычные рекламные объявления, замаскированные под «повторные» извещения с круглой печатью и ссылками на федеральное законодательство, говорят в Водоканале. И добавляют, документы о поверке от этой компании не примут — её нет в специальном реестре.

Вера Щербинина, руководитель центра обслуживания абонентов «РВК-Воронеж»: «Мы хотим обратить внимание на то, что о замене или поверке счётчиков информацией владеете только вы, управляющая компания или ресурсоснабжающая организация, которая выставляет. Никакие сторонние организации не знают этой информации, если они её не получили от управляющей компании. Компании, которые имеют право на поверку, вы можете найти на сайте Росаккредитации, можете позвонить, проконсультироваться в управляющей компании или в ресурсоснабжающей организации».