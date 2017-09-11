Армия роботов в рекламе закормила последнюю старушку на Земле мороженым

Американская компания-производитель мороженого Halo Top выпустила рекламный ролик, в котором армия роботов кормит последнего человека на Земле. На это обратило внимание издание Mashable.

Видео опубликовано на канале актера Майка Дивы, который принимал участие в создании рекламы. Согласно сюжету, пожилая женщина просыпается в белой комнате и пытается понять, как попала в это место. В комнате появляется робот, который кормит старушку десертом и рассказывает ей, что «все близкие люди умерли, и осталось только мороженое».

В финале комната наполняется другими роботами, которые повторяют фразу «Ешь мороженое».

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новый ролик: одни признались, что футуристическая реклама вышла крайне пугающей, а другие похвалили компанию за креатив.