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Армия роботов в рекламе закормила последнюю старушку на Земле мороженым
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Армия роботов в рекламе закормила последнюю старушку на Земле мороженым 

Lenta.ru 11 сентября 2017
Фото: Lenta.ru
Американская компания-производитель мороженого Halo Top выпустила рекламный ролик, в котором армия роботов кормит последнего человека на Земле. На это обратило внимание издание Mashable.
Видео опубликовано на канале актера Майка Дивы, который принимал участие в создании рекламы. Согласно сюжету, пожилая женщина просыпается в белой комнате и пытается понять, как попала в это место. В комнате появляется робот, который кормит старушку десертом и рассказывает ей, что «все близкие люди умерли, и осталось только мороженое».
В финале комната наполняется другими роботами, которые повторяют фразу «Ешь мороженое».
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новый ролик: одни признались, что футуристическая реклама вышла крайне пугающей, а другие похвалили компанию за креатив.
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