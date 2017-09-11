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ADFOX «Яндекса» начинает эксперимент по обходу Adblock
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ADFOX «Яндекса» начинает эксперимент по обходу Adblock 

Sostav.ru 11 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
Новая платформа от рекламной сети "Яндекса", построенная на базе ADFOX, начинает эксперимент по обходу Adblock для увеличения рекламного инвентаря, сообщается на сайте компании. В рамках эксперимента на отдельных площадках будет производиться автоматическая разблокировка качественных стандартов рекламы. Однако это касается только баннеров фиксированных размеров, где нет звука и раздражающих пользователей элементов. К платформе смогут подключиться прямые рекламодатели, издатели и даже самостоятельные системы проката трафика, они получат бесплатный аккаунт в AppMetrica для оценки поведения пользователей приложений. С помощью этого инструмента разработчики смогут лучше узнать свою аудиторию.
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