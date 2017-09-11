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В программе Киселева обсудили топовых видеоблогеров
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В программе Киселева обсудили топовых видеоблогеров 

Lenta.ru 11 сентября 2017
Фото: Lenta.ru
В передаче «Вести недели» на телеканале «Россия 1» вышел сюжет о российских видеоблогерах. Фрагмент выпуска опубликован на сайте канала.
Ведущий программы Дмитрий Киселев констатировал, что такого разрыва между родителями и современными детьми, которые равняются на видеоблогеров, еще не было никогда, «хотя все не так безнадежно».
Корреспонденты посетили фестиваль «Видфест» и показали взрослых людей, которые занимаются вязанием в ожидании своих детей, рыскающих в поисках своих кумиров.
Кроме того, в сюжете обсудили популярные жанры в видеоблогах и цены на рекламу. Также команда канала отыскала видеоблогера-пенсионерку, которая на фоне банок с соленьями продемонстрировала кнопку YouTube.
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