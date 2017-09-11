В программе Киселева обсудили топовых видеоблогеров

В передаче «Вести недели» на телеканале «Россия 1» вышел сюжет о российских видеоблогерах. Фрагмент выпуска опубликован на сайте канала.

Ведущий программы Дмитрий Киселев констатировал, что такого разрыва между родителями и современными детьми, которые равняются на видеоблогеров, еще не было никогда, «хотя все не так безнадежно».

Корреспонденты посетили фестиваль «Видфест» и показали взрослых людей, которые занимаются вязанием в ожидании своих детей, рыскающих в поисках своих кумиров.

Кроме того, в сюжете обсудили популярные жанры в видеоблогах и цены на рекламу. Также команда канала отыскала видеоблогера-пенсионерку, которая на фоне банок с соленьями продемонстрировала кнопку YouTube.