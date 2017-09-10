На «Видфесте» выступил главный мемодел Интернета

В Москве прошел «Видфест-2017» — фестиваль, на котором собрались самые крутые видеоблогеры страны. На радость фанатам Big Russian Boss, Николай Соболев Сергей Дружко и многие другие звезды-блогеры YouTube решили ненадолго выйти из виртуального пространства и собраться offline. Их редко показывают в телеэфире, но их ролики на YouTube смотрят миллионы.

Фанаты кричат что есть мочи в надежде, что их кумиры услышат хоть что-нибудь. Очереди за автографами растягиваются на десятки метров. Так как раньше молодежь гонялась за рок-звездами, теперь бегают за новыми героями современности блогерами.

Пока в одной части фестиваля мамы и бабушки вяжут у привычного телевизора и слушают лекции об интернет-зависимости, в другой творится настоящая революция. Дети расталкивают друг друга локтями, взбираются один на другого, просовывают телефоны сквозь рамки ограждения, чтобы сделать хоть один снимок кумира на собственный телефон и скандируют: «Босс!» На сцене — новая звезда молодежи Big Russian Boss.

Выпускник Самарского экономического, он начинал как рэп-исполнитель, но год назад стал вести юмористическое шоу, которое за год набрало в Интернете 2,5 миллиона подписчиков — постоянных зрителей.

Его даже в МГУ приглашали лекцию читать. Чтобы оценить масштаб популярности блогера, сегодня достаточно произнести в обществе студентов или школьников его коронную фразу: «Но это не точно».

В Интернете такие фразы называют «мемами» — от английского meme — так называемая единица культурной информации. Что-то вроде цитат советских фильмов, которые расходились в народ настолько активно, что люди употребляли их даже в повседневной жизни.

Главный производитель мемов современного Интернета — человек по имени Сергей Дружко. К профессиональному актеру и телеведущему, который — не все знают — даже в знаменитых «Улицах разбитых фонарей сняться», первая волна славы пришла в конце 2000-х. Тогда он вел необычную программу о мистических аномалиях.

Фразы Дружко были настолько яркими и запоминающимися, что в Интернете сформировалось целое сообщество, где его тексты разбирали на цитаты. Спустя почти 10 лет Сергей Дружко вернулся на экраны, но теперь уже не на телевизионные, а на компьютерные, причем с профессиональной командой за кадром. Его новая программа, посвященная новостям Интернета, Druzhko Show за один день в Сети набрала больше миллиона просмотров. Канал Дружко стал самым быстрорастущим проектом года.

"У меня старшему сыну — 10 лет. И я уже обратил внимание на то, что когда я захожу к нему в комнату, он начинает закрывать те или другие страницы. Я стал отслеживать по истории, что он смотрит. И мне это не совсем это понравилось. Но абсолютно точно было понятно, что происходит какая-то революция, которая забирает моего сына, его внимание. Либо ты должен как-то этому противостоять и победить, либо ты должен это возглавить. Я выбрал второе", — говорит Дружко.

Явление видеоблогинга достигло таких масштабов, что только на одном сервисе каждый день люди просматривают роликов общей длительностью в 114 лет. Большая часть блогеров — молодежь: выпускники, студенты, которые опробовали на себе обычные профессии.

Есть среди блогеров и те, кому за 60. У пенсионерки Юлии Миняевой, которая рассказывает о секретах закрутки, — треть миллиона подписчиков.

"Россия находится в топе стран по росту по времени просмотра, которое люди проводят на YouTube. У нас ежемесячно — более миллиарда пользователей", — говорит Юрий Хазанов, директор партнёрской программы YouTube в России, Израиле и странах СНГ.

"На тех блогеров, которые присутствую на «Видфесте», подписаны порядка 20 миллионов человек совокупно. Вся молодежь России", — отметил Андрей Резников, генеральный продюсер «Радио Рекорд».

В одном из домов, в обычной квартире, находится штаб блогера Дмитрия Масленикова. «Блогеры выходят на совершенно другой уровень. Занимаются профессиональным производством, профессиональной съемкой», — рассказывает Масленников.

Неподдельные эмоции — то, что ценится в Интернете больше всего. Одним из самых популярных жанров долгое время был пранк. Задача — добиться от человека максимально яркой реакции и снять ее на камеру. Раньше школьнику могли на спину прикрепить бумажку «Пни меня», сегодня пранк — это посадить куклу на квадроцикл вместо своего ребенка и разыграть жену, что якобы это их ребенок падает с трамплина.

Его сопровождают трое охранников. Двое идут впритык, один смотрит по сторонам, чтобы никто из ребят не бросился на своего кумира. Парня в кепке зовут Иван Рудской. Дети знают его как Ивангая. Общее количество просмотров всех роликов Ивангая — без малого три миллиарда. За то, чтобы разместить рекламу у Ивангая, борются крупнейшие мировые компании.

"Около миллиона стоит размещение рекламы в среднем. Могут какие-то крупные рекламодатели прийти. Бывает, если какой-то стоящий проект, я скину до нескольких сотен тысяч", — говорит Ивангай.

75 тысяч долларов — 4,5 миллиона рублей — за один контракт, то есть за одну или несколько рекламных вставок. А еще недавно собственные родители называли блогеров «разговаривающими с компьютерами» и говорить просили потише.

Первый и основной способ заработка — компания производитель обращается к блогеру, как правило, через менеджеров или даже пиар-агентство и просит например разыграть самокат или мобильный телефон. У самых популярных такая рекламная вставка стоит от 300 до 800 тысяч рублей. Второй способ — компания покупает у интернет-сервиса рекламу, которая появляется на одном из видеороликов. Автор видео получает деньги за каждый просмотр.

Для некоторых блог стал настоящим социальным лифтом. Самый популярный детский канал Mister Max — почти 5 миллионов постоянных зрителей. У его «сестры» Miss Katy — еще столько же. Семья, которая еще два года назад рассказывала о своих буднях из украинской Одессы, в итоге уехала в Лондон, где присмотрела дом и, судя по всему, осталась жить.

Блогер Илья Шабельников — псевдонимом Сатир — стал известен на всю страну за считаные месяцы. Он пародирует известных в Интернете персонажей.

"У меня есть актерское образование. Раньше человеку в нашей стране с этим образованием, чтобы стать знаменитым, нужно было пройти долгий и мучительный путь, особенно если он не из столицы. Ему нужно было приехать в столицу, оббивать пороги кастингов бесконечно, начиная с самых дрянных сериалов, и потом, возможно, в одном случае из тысячи закончить в большом хорошем кино. Но это безумно сложный путь. На его фоне путь в YouTube, когды ты можешь даже не приезжать в Москву, а начать снимать что-то свое. И ты можешь стать знаменитым, не выходя из дома. Это феноменально!" — отметил Шабельников.

Блогеры при этом подчеркивают, что прежде чем начать зарабатывать в Интернете, вкалывать нужно по несколько лет, и это получается далеко не у всех. Некоторые, наоборот, принципиально отказываются от рекламы.

Например, самый известный в интернете кинокритик Евгений Баженов — Badcomedian.

"Я живу на поддержку зрителей по большей части. У меня нет рекламы в роликах, я не очень хорошо отношусь к рекламе, особенно прямой. Я не вставляю ее в ролики. Я критикую за это российское кино — очень много наглой рекламы. И поэтому сам рекламу в свои ролики не вставляю", — признается Баженов.

Большое количество рекламы в роликах в Интернете вообще считают дурным тоном. Как здесь говорят, «зашквар». Блогеры уверены: желание моментально быстро прославиться невозможно скрыть.

Как относиться к этому явлению, каждый решает для себя сам. Здесь ни черного, ни белого, но не замечать миллиард часов видео, уже невозможно.