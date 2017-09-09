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Урок кулинарии от BBDO: первый ТВ-ролик сети магазинов «Подружка»
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Урок кулинарии от BBDO: первый ТВ-ролик сети магазинов «Подружка» 

Sostav.ru 9 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
Креативное агентство Instinct, входящее в группу BBDO Russia, разработало первый рекламный ролик сети магазинов «Подружка» для федеральных каналов российского телевидения. В основе концепции 15-секундного рекламного ролика видеометафора и иллюстрация механики промо-акции осени. «Подружка» предлагает легкий «Рецепт удовольствия» и получения гарантированных подарков. Разнообразные косметические средства выступают в качестве кулинарных ингредиентов, а подарки от «Подружки» оказываются аппетитным результатом «готовки»». ТВ-реклама «Подружки» выйдет на каналах Россия-1, ТНТ, СТС, Домашний, ТВ Центр, ТНТ 4, Ru.TV, Москва-24. Представители сети магазинов «Подружка», принявшие участие в разработке рекламного ролика: Станислав Колосков — директор по маркетингу; Дарья Демешина — руководитель отдела рекламы и PR.
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