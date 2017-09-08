За незаконную рекламу в Московской области выписано штрафов на сумму свыше 7 миллионов рублей

Дмитрий Стрельников. Выписанные штрафы за рекламу, размещенную незаконно или содержащую недостоверный контент в период за 2017 год, составили более 7 миллионов рублей, сообщил заместитель руководителя Московского областного УФАС

На сегодняшний день нами рассмотрено большее количество административных дел за незаконную рекламу, чем было рассмотрено по итогам 2016 года. Более 280 дел, а в 2016 году это было на уровне 250 административных дел — Дмитрий Стрельников.

Он отметил, что возросло и количество возбуждаемых дел в текущем году по сравнению с прошлыми годами. Так возбужденные дела 2017 года составляют около 60% по отношению к количеству дел за 2015–2016 годы.