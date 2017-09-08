За незаконную рекламу в Московской области выписано штрафов на сумму свыше 7 миллионов рублей 

Выписанные штрафы за рекламу, размещенную незаконно или содержащую недостоверный контент в период за 2017 год, составили более 7 миллионов рублей, сообщил заместитель руководителя Московского областного УФАС Дмитрий Стрельников.
На сегодняшний день нами рассмотрено большее количество административных дел за незаконную рекламу, чем было рассмотрено по итогам 2016 года. Более 280 дел, а в 2016 году это было на уровне 250 административных дел — Дмитрий Стрельников.
Он отметил, что возросло и количество возбуждаемых дел в текущем году по сравнению с прошлыми годами. Так возбужденные дела 2017 года составляют около 60% по отношению к количеству дел за 2015–2016 годы.