Общественная палата пожаловалась на «немотивированные» отказы от социальной рекламы на ТВ

Крупнейшие федеральные телеканалы чаще всего немотивированно отказывают некоммерческим организациям, когда те обращаются с просьбой о размещении социальной рекламы, отмечается в предложениях Общественной палаты по повышению доступности размещения соцрекламы для некоммерческих организаций. Текст документа, предоставленного RNS в Общественной палате, планируется обсудить на экспертном совете 12 сентября, сообщили в пресс-службе палаты. Среди прочего, Общественная палата предлагает «принудительные меры», одна из которых может обязать СМИ публиковать отчет о размещении социальной рекламы.

«Некоммерческие организации для реализации своей миссии, привлечения внимания граждан к важным социальным проблемам, изменения их отношения и поведения (донорство крови, участие в волонтерской деятельности, семейное устройство детей-сирот и др.) нередко прибегают к инструментам социальной рекламы. Далее НКО пытаются разместить эту рекламу на различных носителях и в СМИ, как правило, на безвозмездных началах, так как средства на размещение найти практически невозможно. Наибольшей проблемой является размещение роликов на телевидении, особенно, на федеральных каналах. В большинстве случаев НКО получают отказы, причем, немотивированные», — отмечается в документе.

Общественная палата отмечает, что федеральные телеканалы все же транслируют социальную рекламу, «но по каким критериям они ее отбирают, какими принципами при этом руководствуются, НКО не известно».

«Минкомсвязи пока не видело этих предложений и детально не ознакомились с ними. Но есть ряд наших принципиальных подходов, — сообщил RNS замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин . — Телеканалы не ставят социальную рекламу не потому, что не хотят, а потому что ее качество ниже плинтуса. Если Общественной палате есть что рассказать о своей деятельности, то пусть делает это, создавая интересные новости».

Он отметил, что Минсвязи также выступает против каких-либо органов и комиссий, «которые хотят регулировать работу СМИ».

«Все должен решать главный редактор», — отметил Волин.

**Принудительные и стимулирующие меры**

В документе Общественная палата предлагает комплекс мер: принудительные, стимулирующие и совершенствование законодательства. Среди принудительных мер ОП предлагает «включить в условия получения лицензии СМИ предоставление ими публичного отчета о своей деятельности в сфере корпоративной социальной ответственности, включающего деятельность по размещению социальной рекламы на бесплатной или льготной основе», а также требовать ежегодного отчета о размещении социальной рекламы от тех СМИ, которые получают государственную поддержку через Роспечать . Объем этой господдержки меняется год от года и составляет 300-400 млн рублей, сообщила RNS исполнительный директор Гильдии издателей периодической печати Елена Шитикова , входящая в экспертный совет по распределению субсидий. По ее мнению, эта предлагаемая палатой мера излишняя, поскольку не гарантирует объективности таких отчетов.

Также Общественная палата предлагает «уточнить понятия „социальная реклама“, разделить понятия „социальная реклама“ и „социальная информация“, пересмотреть в целом закон о рекламе в части социальной рекламы».

С необходимостью этих изменений согласен директор юридического департамента Европейской медиагруппы, член экспертного совета ФАС по рекламе Дмитрий Григорьев . «Действительно, нужно менять понятийный аппарат, вводя определение „социальной информации“, но при этом важно понимать, что тогда такой информации не место в рекламном законе. Ее правильней было бы внести в закон об информации и информационных технологиях, отдав контроль Роскомнадзору».

По его словам, действующее законодательство о рекламе определяет социальную рекламу как информацию, направленную на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства. В то время как реклама — это информация, направленная на привлечение внимание к товару. «В результате мы видим, что термин „соцреклама“ некорректен, поскольку реклама не может существовать без объекта рекламы — товара, а в соцрекламе такого объекта нет, ее цель не реклама, а обращение внимания общества на социальные проблемы».

С тем, что термин «социальная реклама» нуждается в совершенствовании, согласна и Елена Шитикова из ГИПП. По ее словам, редакции региональных изданий зачастую не в состоянии отличить такую рекламу от материалов предприятий и муниципальных служб, которые хотят рассказать о своей деятельности, но стремятся сделать это на условиях социальной рекламы.