«Есть только мороженое»: рекламу в стиле Стэнли Кубрика сняли в США

Крупнейшая компания-производитель мороженого в США Halo Top выпустила рекламу в стиле «Космической одиссеи 2001» Стэнли Кубрика , «Бразилии» и «12 обезьян» Терри Гиллиама одновременно. Компания славится своими креативными подходами к рекламе мороженого, но в этот раз креативщики превзошли все ожидания.

В ролике показывают пожилую женщину в пустой белой комнате. К ней подъезжает робот и начинает насильно кормить ее мороженым. Все вопросы женщины робот игнорирует. Постепенно становится понятно, что женщина, вероятно, последний человек во Вселенной.

— Здравствуйте. — Доброе утро. Время для мороженого. — Хорошо, а что это за… — Мороженое! — Где я? — Людям требуется мороженое. — Что это за место? — Ешьте мороженое. — Как давно я здесь? — Вы очень хотите вкусное мороженое. — Уберите это от меня! Где Стивен?… — Все, кого вы любите, умерли. Есть только мороженое.

Давку из-за бесплатного мороженного устроили жители Новосибирска в одном из парков культуры и отдыха города. Компания проводила розыгрыш, а в это время всем присутствующим раздавали бесплатное мороженое. Смотреть видео>>