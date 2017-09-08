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LEGO в рекламе построила мост через стену между Мексикой и США
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LEGO в рекламе построила мост через стену между Мексикой и США 

Sostav.ru 8 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
Судьба американо-мексиканской границы уже давно обсуждается по всему миру, а намерение Дональда Трампа построить стену, способную защитить США от Мексики, вдохновило компанию LEGO на ответный ход. Конструкторский гигант уверен, даже построенная стена не сможет разделить людей. Они всегда найдут возможность обойти преграду. В связи с этим LEGO в печатной рекламе агентства Simulador de Vuelo выступила с предложением построить мост через стену. Реклама призывает строить нечто более важное, чем стены, к примеру, отношения. Реклама LEGO о строительстве стены не единственная в своём роде. Ранее бренд спортивной амуниции и горной одежды North Face инвестировал $1 млн в стены для лазания, которые установят в американских городах. Эта рекламная кампания также была создана в ответ на заявление Трампа.
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