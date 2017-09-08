Три муниципалитета игнорируют предупреждения от УФАС Подмосковья о незаконной рекламе 

Подмосковные Люберцы, Балашиха и Ленинский район не исполняют предписания управления ФАС России по Московской области, касающиеся устранения незаконной рекламы, сообщил на пресс-конференции в РИАМО заместитель руководителя Московского областного УФАС Дмитрий Стрельников.
«Есть несколько муниципальных образований, которые в настоящий момент достаточно несерьезно относятся к выдаваемым предупреждениям со стороны органов Московского областного УФАС России о незаконной рекламе. На сегодняшний день мы выделяем Люберцы, Ленинский район и Балашиху», — сказал Стрельников.
По его словам, в адрес этих муниципалитетов неоднократно поступали предупреждения от ведомства об устранении незаконной и недостоверной рекламе, однако муниципалитеты до сих пор не устранили нарушений.
Ранее Стрельников сообщил, что сумма штрафов, выданных за незаконную и недостоверную рекламу с начала 2017 года в Подмосковье, составила более 7 миллионов рублей.