Три муниципалитета игнорируют предупреждения от УФАС Подмосковья о незаконной рекламе

«Есть несколько муниципальных образований, которые в настоящий момент достаточно несерьезно относятся к выдаваемым предупреждениям со стороны органов Московского областного УФАС России о незаконной рекламе. На сегодняшний день мы выделяем Люберцы, Ленинский район и Балашиху», — сказал Стрельников.

По его словам, в адрес этих муниципалитетов неоднократно поступали предупреждения от ведомства об устранении незаконной и недостоверной рекламе, однако муниципалитеты до сих пор не устранили нарушений.

Ранее Стрельников сообщил, что сумма штрафов, выданных за незаконную и недостоверную рекламу с начала 2017 года в Подмосковье, составила более 7 миллионов рублей.