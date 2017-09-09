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В России Соса-Cola будет производить продукцию с пониженным содержанием сахара
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В России Соса-Cola будет производить продукцию с пониженным содержанием сахара 

Новая Кубань 9 сентября 2017
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 9 сен. — Новая Кубань. Такое решение стало ответом на намерение ввести в России акциз на сладкие газированные напитки. Выступая против такого нововведения, крупнейший в мире производитель безалкогольной продукции готов снизить содержание сахара в своей продукции.
Руководство компании сообщило, что сделает это путем введения низкокалорийных продуктов, таких как Coca-Cola Zero, и изменит рецептуру других производимых продуктов.
— В этом направлении мы в полной мере готовы сотрудничать со всеми компетентными органами, — заявил гендиректор Соса-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис. Также он выразил свое опасение по поводу спада потребительского спроса и падения в доле НДС после введения акциза.
На прошлой неделе Новосибирский завод Coca-Cola Hellenic открыл две производственные линии и новый склад сырья, которые будут производить холодные чаи Nestea и соки Rich.
Новое производство обошлось в 500 млн рублей.
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