Ещё
Телерадиокомпания «Губерния» организовала семинар для своих партнеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Телерадиокомпания «Губерния» организовала семинар для своих партнеров 

Волга Ньюс 7 сентября 2017
Фото: Волга Ньюс
Бизнес-консультант с 17-летним стажем Евгений Божко рассказал, почему подражание федеральной рекламе не дает результата малому и среднему бизнесу и как создать такое предложение для покупателей, от которого они не смогут отказаться. Почему любая реклама должна быть, прежде всего, продающей, а уже потом — креативной и художественной. Где искать своего покупателя и как правильно выбирать СМИ для рекламной кампании.
"Мы стремимся идти в ногу со временем и хотим приносить своим потребителям, а для нас это зрители, слушатели и наши клиенты, не только удовольствие от продукта, который мы производим, но и давать практическую, наглядную пользу от сотрудничества с нами. Сейчас время обдуманных и взвешенных решений для любого бизнеса. Поэтому мы решили начать свой учебный год и посвятить один день каждого месяца самообразованию, получению новых знаний и обмену опытом. А потом мы решили делать это вместе с нашими клиентами, чтобы проще было в дальнейшем понимать друг друга. Уверена, что это поможет в дальнейшем в развитии их бизнеса", — отметила заместитель директора ТРК «Губерния» Елена Дьякова.
Телевидение, радио, Интернет — медиа-холдинг работает сразу в трех направлениях, потенциальная аудитория более трех миллионов человек, а это значит, что «Губернию» смотрит и слушает вся Самарская область. Полезные клиентские дни станут для телерадиокомпании доброй традицией. Впереди — насыщенный учебный год с мастер-классами, семинарами и лекциями.
Сюжет о мероприятии можно посмотреть здесь.
Волга Ньюс: последние новости
Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "Выходку Ефремова считаю безобразной" Ирина Скупова стала советником Дмитрия Азарова Игорь Станкевич: "Парад Памяти стал украшением нашей жизни"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля553
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки88
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина95
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»392
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение