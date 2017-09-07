Телерадиокомпания «Губерния» организовала семинар для своих партнеров

Бизнес-консультант с 17-летним стажем Евгений Божко рассказал, почему подражание федеральной рекламе не дает результата малому и среднему бизнесу и как создать такое предложение для покупателей, от которого они не смогут отказаться. Почему любая реклама должна быть, прежде всего, продающей, а уже потом — креативной и художественной. Где искать своего покупателя и как правильно выбирать СМИ для рекламной кампании.

"Мы стремимся идти в ногу со временем и хотим приносить своим потребителям, а для нас это зрители, слушатели и наши клиенты, не только удовольствие от продукта, который мы производим, но и давать практическую, наглядную пользу от сотрудничества с нами. Сейчас время обдуманных и взвешенных решений для любого бизнеса. Поэтому мы решили начать свой учебный год и посвятить один день каждого месяца самообразованию, получению новых знаний и обмену опытом. А потом мы решили делать это вместе с нашими клиентами, чтобы проще было в дальнейшем понимать друг друга. Уверена, что это поможет в дальнейшем в развитии их бизнеса", — отметила заместитель директора ТРК «Губерния» Елена Дьякова.

Телевидение, радио, Интернет — медиа-холдинг работает сразу в трех направлениях, потенциальная аудитория более трех миллионов человек, а это значит, что «Губернию» смотрит и слушает вся Самарская область. Полезные клиентские дни станут для телерадиокомпании доброй традицией. Впереди — насыщенный учебный год с мастер-классами, семинарами и лекциями.

Сюжет о мероприятии можно посмотреть здесь.