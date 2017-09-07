ФАС отложила рассмотрение дела о рекламе карты «Совесть» до 12 октября из-за новых фигурантов 

Рассмотрение дела о рекламе карты «Совесть» АО «Киви банк» отложено до 12 октября из-за привлечения новых фигурантов, сообщили Агентству городских новостей Москва в пресс-службе антимонопольного ведомства.
«Московским УФАС России на рассмотрении дела относительно рекламы карты «Совесть» АО «Киви Банк» было установлено еще одно лицо, которое участвовало в распространении рассматриваемой рекламы, а, следовательно, подлежит привлечению к участию в деле. Комиссия удовлетворила ходатайство АО «Киви Банк» об ознакомлении с материалами дела», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что рассмотрение дела отложено, следующее заседание состоится 12 октября.
Ранее управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) РФ возбудило дело в отношении АО «Киви Банка» в связи с обращением физического лица по факту трансляции в эфире Первого канала рекламного ролика кредитной карты «Совесть». Уточняется, что в рекламном материале информация о возможности использования кредитной карты, условиях и порядке погашения кредиторской задолженности, в частности, сведения о том, что «проценты не взимаются при условии полного погашения кредита в течение периода рассрочки ежемесячными платежами», выведены из поля зрения потребителя. Дело было назначено к рассмотрению на 7 сентября 2017 г.