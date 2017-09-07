ФАС отложила рассмотрение дела о рекламе карты «Совесть» до 12 октября из-за новых фигурантов

«Московским УФАС России на рассмотрении дела относительно рекламы карты «Совесть» АО «Киви Банк» было установлено еще одно лицо, которое участвовало в распространении рассматриваемой рекламы, а, следовательно, подлежит привлечению к участию в деле. Комиссия удовлетворила ходатайство АО «Киви Банк» об ознакомлении с материалами дела», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что рассмотрение дела отложено, следующее заседание состоится 12 октября.