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Maer Group запускает медиафасад в Нижнем Новгороде
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Maer Group запускает медиафасад в Нижнем Новгороде 

Sostav.ru 7 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
По данным АКАР, объём российского рынка наружной рекламы в первом полугодии 2017 г. составил более 21 млрд руб., что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В рамках всероссийского digital-OOH (DOOH) проекта в сентябре текущего года Maer Group ввёл в эксплуатацию новый медиафасад в Нижнем Новгороде. Тем самым федеральная сеть оператора усилена за счет одного из самых востребованных рекламодателями региона. На данный момент компания установила 13 медиафасадов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Сочи и Новосибирске. Цифровые конструкции являются эффективным рекламным инструментом и позволяют реализовывать современные интерактивные решения. Медиафасад в Нижнем Новгороде располагается в деловой части города — на Комсомольской площади. Выгодное расположение рекламоносителя на самом загруженном круговом движении позволяет демонстрировать контент с нескольких ракурсов, а высокая плотность трафика способствует увеличению времени просмотра рекламных материалов. «Следуя за новыми технологическими возможностями, наша компания нацелена на максимально полное удовлетворение потребностей клиентов. Развитие федеральной сети цифровых носителей крупного формата позволит реализовать амбиционные цели, поставленные перед компанией, и укрепит наши позиции в качестве лидера DOOH-отрасли России», — комментирует владелец Maer Group Константин Майор. Аналитики консалтинговой компании PwC в своей оценке рынка наружной рекламы указывают, что проведение в Нижнем Новгороде чемпионата мира по футболу в 2018 г. обеспечит существенный рост выручки от наружной рекламы. Примерно такая же ситуация была и в 2014 году, когда в России проходили Олимпийские игры. «Ожидается, что эффект от чемпионата мира по футболу окажется еще более существенным. В отличие от зимних Олимпийских игр, которые были сконцентрированы главным образом в Сочи, для чемпионата мира по футболу проводится модернизация объектов и транспортной инфраструктуры (особенно аэропортов) по всей стране», — говорится в отчете PwC. Maer Group предоставляет клиентам возможность проведения outdoor-кампаний на 800 поверхностях крупного формата общей площадью 300 тыс. кв. м, размещенных в 40 российских регионах На правах рекламы
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