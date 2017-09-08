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Незаконные банкиры задержаны в Самаре
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Незаконные банкиры задержаны в Самаре 

ТРК Губерния 8 сентября 2017
Фото: ТРК Губерния
Двое мужчин заработали на незаконной «обналичке» более 10 млн рублей. По версии полицейских, деньги выводили по фиктивным документам под видом оплаты за различные услуги на расчетные счета подконтрольных организаций, после чего деньги обналичивались и возвращались обратно клиентам. Подозреваемых задержали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов СОБР регионального Управления Росгвардии в офисном помещении. Правоохранители провели 11 обысков, из которых 10 в жилищах фигурантов и 1 — в офисе. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы. Наложен арест на денежные средства в 17 банковских учреждений.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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