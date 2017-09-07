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В Останкине демонтировали шесть рекламных конструкций за месяц благодаря жителям
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В Останкине демонтировали шесть рекламных конструкций за месяц благодаря жителям 

Управа Останкинского района 7 сентября 2017
Фото: Управа Останкинского района
Благодаря внимательным жителям с территории Останкинского района в течение августа были убраны незаконные рекламные конструкции по шести адресам. О нарушениях со стороны рекламодателей сообщали пользователи портала «Наш город».
Так, на улице Годовикова, 24 — около автомойки — были с нарушением размещены информационные вывески. Инспекторы ОАТИ постановили демонтировать их. Во дворе дома 6, корпус 1 по улице Бочкова уже повторно вывесили «кустарный» баннер с рекламой парикмахерской, а на повороте с Мурманского проезда на проспект Мира и на улице Вильгельма Пика — щиты с рекламой услуг автосервиса. Эти объекты тоже были оперативно убраны.
Кроме того, несколько обращений по данной тематике в настоящее время находятся в работе у коммунальщиков.
Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году для быстрого взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой интернет-пользователь, пройдя несложную процедуру регистрации. (иб)
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