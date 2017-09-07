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МУГИСО нашло на дорогах Свердловской области 145 мест под рекламу
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МУГИСО нашло на дорогах Свердловской области 145 мест под рекламу 

Областная газета 7 сентября 2017
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области утвердило 11 схем размещения рекламных конструкций по дорогам Свердловской области. К октябрю с местами под рекламу определятся и в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-луба МУГИСО, в рамках осуществления полномочий по рекламе ведомством было обследовано более 246 км автомобильных дорог регионального значения. В 11 утверждённых схем включено 145 мест для размещения рекламных носителей.
Кроме того, продолжается аналогичная работа по актуализации схемы размещения рекламы на улицах Екатеринбурга. Ожидается, что обновлённая редакция будет опубликована в начале октября.
Отмечается, что новые торги по рекламе в Екатеринбурге МУГИСо объявит уже в сентябре. Ожидается также, что этой осенью впервые за два года торги проведёт и администрация Екатеринбурга.
Как сообщала «ОГ», ранее МУГИСО внесло изменения в схему размещения рекламных конструкций на трассе Екатеринбург — аэропорт Кольцово.
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