Ещё
«Ягуар» снёс рекламную конструкцию на Советском проспекте в Калининграде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ягуар» снёс рекламную конструкцию на Советском проспекте в Калининграде 

Вести Калининград 7 сентября 2017
Фото: Вести Калининград
В четверг, 7 сентября около 17.30 на Советском проспекте в Калининграде произошло ДТП. Автомобиль «Ягуар» вылетел на тротуар, снёс рекламную конструкцию, а после съехал на газон газон. Никто из пешеходов не пострадал. 30-летний пассажир иномарки, получивший ранения, госпитализирован.
«По предварительным данным, «Ягуар» под управлением 35-летнего мужчины двигался по среднему ряду на выезд из города, когда его «подрезал» «Ауди», двигавшийся по левому ряду. Со слов водителя «Ягуара», уходя от столкновения он выехал на тротуар и врезался в рекламную конструкцию автозаправки», — сообщили калининградским «Вестям» в пресс-службе регионального УМВД.
Сейчас ГИБДД проводит проверку, обстоятельства и причины ДТП, а также местонахождение и личность водителя «Ауди», устанавливаются.
Вести Калининград: последние новости
Группа «Пикник, у которой через 10 дней концерт в Калининграде, попала в серьёзное ДТП Великобритания выдворяет из Лондона российских дипломатов В ООН сорвано выступление о нарушениях Украиной прав крымчан
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля553
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки88
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина95
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»392
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение