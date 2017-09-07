«Ягуар» снёс рекламную конструкцию на Советском проспекте в Калининграде

В четверг, 7 сентября около 17.30 на Советском проспекте в Калининграде произошло ДТП. Автомобиль «Ягуар» вылетел на тротуар, снёс рекламную конструкцию, а после съехал на газон газон. Никто из пешеходов не пострадал. 30-летний пассажир иномарки, получивший ранения, госпитализирован.

«По предварительным данным, «Ягуар» под управлением 35-летнего мужчины двигался по среднему ряду на выезд из города, когда его «подрезал» «Ауди», двигавшийся по левому ряду. Со слов водителя «Ягуара», уходя от столкновения он выехал на тротуар и врезался в рекламную конструкцию автозаправки», — сообщили калининградским «Вестям» в пресс-службе регионального УМВД