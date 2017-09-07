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Второй НРФ-2017 пройдет с 31 октября по 1 ноября
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Второй НРФ-2017 пройдет с 31 октября по 1 ноября 

Спорт-Экспресс 7 сентября 2017
31 октября — 1 ноября 2017, Центр международной торговли, Москва: Под эгидой Ассоциации Коммуникационных Агентств России состоится ключевое событие рекламы и бизнеса — второй Национальный Рекламный Форум-2017.
ЦЕЛЬ НРФ-2017:
Основная цель Форума — определить способы эффективного сотрудничества государства, медиа и бизнеса, а также обозначить вектор развития по всем кластерам отрасли. Главная задача Форума — организовать площадку для конструктивного диалога и объединить усилия и компетенции для решения стоящих перед отраслью самых значимых вопросов.
ПРОГРАММА НРФ-2017:
Программу Форума по основным сегментам рекламного рынка формируют 8 дискуссионных саммитов: Медиаагентства и Бренды, ТВ, Digital, Пресса, OOH, Маркетинговые услуги, Радио и HR.
● На ТВ-Саммите эксперты спрогнозируют развитие медиарекламного рынка в 2018 году, стратегию продаж селлера, определят стратегические перспективы развития телерекламного сегмента в России.
● Пресс-саммит объединит 15 ведущих издательских домов, аккумулирующих порядка 70% рекламного рынка, представит данные новых исследований о характеристиках и параметрах контактов с прессой, и панельные дискуссии с участием медиазвезд и рейтинговых персоналий.
● Радио-саммит представит ряд дискуссий о сегменте, как об эффективном инструменте в медиамиксе, а также презентации успешных кейсов, объединяющих Радио и Телевидение, Радио и Наружную рекламу, Радио и Digital.
● Эксперты в области маркетинговых услуг обсудят глобальную BTL трансформацию в marketing services.
● В 2017 году впервые в рамках НРФ состоится ведущая конференция рынка интерактивной рекламы MIXX Russia Conference, которая представит направление Digital-саммита. Участники обсудят вопросы взаимодействия рекламодателей, технологических компаний, медиаплощадок и государства.
Также основную программу Форума обозначат секции по ключевым отраслям бизнеса — недвижимости, фарма, Retail, автомобильному и спортивному маркетингу.
Алексей Ковылов, Президент АКАР, Генеральный директор Grey и Geometry Global: «По итогам 2016 года объем рекламной индустрии составил 360 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Рынок стабильно наращивает бюджеты, расширяется и преображается — создаются агентства, внедряются инновационные сервисы и новые услуги. Это говорит о высокой значимости рекламной индустрии для экономики страны — мы формируем и продвигаем сильные бренды, стимулируем капиталооборот и развитие технологий. Чтобы мы и дальше могли эффективно выполнять возложенные на нас задачи, необходимо находиться в постоянном диалоге со всеми участниками бизнес-процессов. И роль Форума здесь сложно переоценить — на его площадке мы совместно формируем будущее индустрии».
СПИКЕРЫ И УЧАСТНИКИ НРФ-2017:
На Форуме выступят бизнес-эксперты, вдохновляющие своими успешными кейсами, диктующие новые тренды и стандарты современных маркетинговых и рекламных коммуникаций, представители ведущих компаний — НРА, Mediascope, Google, Яндекс, Mail.ru Group, Facebook (Europe), Accenture (Global), Hearst Digital Media, PwC, ГПМ — и другие признанные специалисты отрасли.
За два дня мероприятие представит свыше 70 дискуссионных панелей, которые займут 5 залов и задействуют более 400 спикеров и 3000 участников.
Дмитрий Коробков, Основатель и генеральный директор рекламной группы АДВ: «Рекламная индустрия меняется быстро и уже не только за счет Digital: трансформируются все маркетинговые практики. В условиях постоянных изменений критически важно оставаться на связи друг с другом, обмениваться опытом, знаниями и наработками. Тот факт, что год от года Форум становится представительнее и масштабнее, это подтверждает. Уверен, что у НРФ есть все шансы стать основной коммуникационной площадкой в рекламной отрасли».
Организаторы Форума: АКАР, ЦРБК, IAB Russia, IN+OUT, РАМУ, НАРСИ. Соорганизатор: РБК.
Подробно ознакомиться с программой и саммитами.
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