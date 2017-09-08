Бизнес-клуб МТС проведет онлайн-семинар о мобильной рекламе и продвижении

Эксперты МТС поделятся секретами, как благодаря широким возможностям таргетинга и доступной стоимости, мобильная реклама станет незаменимым инструментом продвижения вашего продукта или услуг. Вы узнаете, как «достучаться до всех», ведь 98% получателей открывают SMS-сообщения в первые секунды, привлечь новых клиентов или рассказать существующим о новых продуктах акциях, грамотно использовать таргетинг для достижения высоких результатов рекламных кампаний.

Дата и время проведения семинара: 12 сентября, во вторник, в 10.00 — 11.00 (мск).

Зарегистрироваться на онлайн-семинар можно здесь