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В Магнитогорске предпринимателей накажут за рекламу курительных принадлежностей в лифтах
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В Магнитогорске предпринимателей накажут за рекламу курительных принадлежностей в лифтах 

Коммерсантъ в Челябинске 6 сентября 2017
Челябинское УФАС выдало предписание о прекращении распространения рекламы курительных принадлежностей в лифтах жилых домов Магнитогорска. Как сообщают в пресс-службе антимонопольного органа, распространителем является ООО «Водомер-Медиа», рекламодателем — индивидуальный предприниматель, владеющий магазином Vape House.
Проверка правомерности размещения рекламы была проведена на основании жалобы гражданина. УФАС признало, что указанная информация направлена на привлечение внимания покупателей к электронным сигаретам. «Поскольку электронное устройство (вейп) и сопутствующие ему товары (жидкость, ароматизатор) предназначены для курения, информация о их реализации является рекламой курительных принадлежностей», — отмечают в антимонопольной службе. Между тем по закону реклама табака, продукции, изделий из него и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги и зажигалок не допускается.
Дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении как распространителя, так и заказчика рекламы.
Ъ-Online
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