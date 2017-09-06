В Магнитогорске предпринимателей накажут за рекламу курительных принадлежностей в лифтах

Челябинское УФАС выдало предписание о прекращении распространения рекламы курительных принадлежностей в лифтах жилых домов Магнитогорска. Как сообщают в пресс-службе антимонопольного органа, распространителем является ООО «Водомер-Медиа», рекламодателем — индивидуальный предприниматель, владеющий магазином Vape House.

Проверка правомерности размещения рекламы была проведена на основании жалобы гражданина. УФАС признало, что указанная информация направлена на привлечение внимания покупателей к электронным сигаретам. «Поскольку электронное устройство (вейп) и сопутствующие ему товары (жидкость, ароматизатор) предназначены для курения, информация о их реализации является рекламой курительных принадлежностей», — отмечают в антимонопольной службе. Между тем по закону реклама табака, продукции, изделий из него и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги и зажигалок не допускается.

Дело об административном правонарушении было возбуждено в отношении как распространителя, так и заказчика рекламы.