Ещё
В Саратове с домов на ул. Московская демонтированы 12 рекламных конструкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове с домов на ул. Московская демонтированы 12 рекламных конструкций 

Коммерсантъ в Саратове 6 сентября 2017
Администрация Волжского района Саратова провела рейд на улице Московская, в ходе которого обнаружила и демонтировала 12 рекламных конструкций с фасадов исторических зданий.
Так, по данным городской администрации, были «очищены» фасады домов № 60, 62, а также дома №57 («Дом Карепанова», конец XIX века). Чуть раньше с фасада здания №59 («Торговый пассаж Лаптева») было снято 16 вывесок неустановленного образца. «Самовольно размещенные и не соответствующие установленным требованиям вывески противоречат целям и задачам архитектурно-художественной концепции города, а также негативно влияют на восприятие внешнего архитектурного облика окружающей среды, вследствие чего, подлежат демонтажу», — сообщает мэрия. В целом за последнее время на ул. Московская в Волжском районе города было демонтировано 38 незаконных объектов рекламы.
Ася Сафиуллина
Коммерсантъ в Саратове: последние новости
Пензенские коммунисты требуют не отдавать церкви дом культуры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля554
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки91
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина95
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»393
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение