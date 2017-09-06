В Саратове с домов на ул. Московская демонтированы 12 рекламных конструкций

Администрация Волжского района Саратова провела рейд на улице Московская, в ходе которого обнаружила и демонтировала 12 рекламных конструкций с фасадов исторических зданий.

Так, по данным городской администрации, были «очищены» фасады домов № 60, 62, а также дома №57 («Дом Карепанова», конец XIX века). Чуть раньше с фасада здания №59 («Торговый пассаж Лаптева») было снято 16 вывесок неустановленного образца. «Самовольно размещенные и не соответствующие установленным требованиям вывески противоречат целям и задачам архитектурно-художественной концепции города, а также негативно влияют на восприятие внешнего архитектурного облика окружающей среды, вследствие чего, подлежат демонтажу», — сообщает мэрия. В целом за последнее время на ул. Московская в Волжском районе города было демонтировано 38 незаконных объектов рекламы.