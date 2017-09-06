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Ши Уэбер посоревновался в скорости с лошадью для рекламы «Макдоналдс»
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Ши Уэбер посоревновался в скорости с лошадью для рекламы «Макдоналдс» 

Чемпионат.com 6 сентября 2017
Защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер принял участие в новом рекламном ролике «Макдоналдс», выпущенном для Канады.
По сюжету Уэбер бежит в поле в полной экипировке по специальному настилу из искусственного льда, а параллельно с ним скачет лошадь. На финише канадский защитник на долю секунды опережает скакуна.
Уэбер перешёл в «Монреаль» летом 2016 года в результате обмена с «Нэшвилл Предаторз», за который он выступал на протяжении 11 сезонов.
Вы также можете посмотреть видео на официальном канале McDonald's Canada в YouTube.
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