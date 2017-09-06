Магазину вейпов запретили рекламировать товары в магнитогорских лифтах

Рекламу вейпов в магнитогорских лифтах признали незаконной, сообщают в пресс-службе Челябинского УФАС.

Антимонопольная служба провела проверку по обращению одного из жителей города.

«Поскольку электронное устройство (вейп) и сопутствующие товары (жидкость, ароматизатор) предназначены для курения, информация о реализации данных товаров в магазине «Vape House» является рекламой курительных принадлежностей. Согласно п.8 ст.7 Закона о рекламе реклама табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей не допускается», — уточнили в ведомстве.

В отношении заказчика и распространителя рекламы будут возбуждены дела об административном правонарушении, фирмам грозят штрафы до 500 тысяч рублей.