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Магазину вейпов запретили рекламировать товары в магнитогорских лифтах
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Магазину вейпов запретили рекламировать товары в магнитогорских лифтах 

АиФ 6 сентября 2017
Фото: АиФ
Рекламу вейпов в магнитогорских лифтах признали незаконной, сообщают в пресс-службе Челябинского УФАС.
Антимонопольная служба провела проверку по обращению одного из жителей города.
«Поскольку электронное устройство (вейп) и сопутствующие товары (жидкость, ароматизатор) предназначены для курения, информация о реализации данных товаров в магазине «Vape House» является рекламой курительных принадлежностей. Согласно п.8 ст.7 Закона о рекламе реклама табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей не допускается», — уточнили в ведомстве.
В отношении заказчика и распространителя рекламы будут возбуждены дела об административном правонарушении, фирмам грозят штрафы до 500 тысяч рублей.
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