Предложения предпринимателей будут учтены при внесении изменений в Правила размещения и содержания рекламных конструкций на территории Ангарского городского округа

В Правила размещения и содержания информационных конструкций на территории Ангарского городского округа будут внесены изменения. Этот

вопрос обсудили на заседании Совета предпринимателей, которое прошло с участием мэра округа Сергея Петрова , представителей рекламной сферы и бизнес-сообщества, Управления архитектуры и градостроительства, Комитета

по управлению муниципальным имуществом.

Напомним, массовый демонтаж вывесок и рекламных конструкций на торговых

объектах, которые не соответствовали утвержденным Правилам,

администрация городского округа начала осуществлять в августе текущего

года, предварительно уведомив об этом собственников. В июле

предпринимателям было направлено 114 предписаний. В настоящее время в Ангарске демонтировано 82 конструкции, владельцами которых являются 55 предпринимателей. Еще 24 предпринимателя добровольно демонтировали 37 конструкции.

«Мы за то, чтобы бизнес на нашей территории развивался. Любые перемены

всегда создают некий дискомфорт, но в результате вместе мы сделаем

Ангарск красивее и привлекательнее — все это, в первую очередь, работает

на бизнес», — пояснил Сергей Петров.

Мэр подчеркнул, что процесс борьбы с так называемым визуальным мусором

необратим. Он запущен и на федеральном уровне. По приоритетному проекту

«Комфортная городская среда» Ангарский городской округ в этом году

получил десятки миллионов рублей. Одно из требований участия

муниципалитетов в финансировании по приоритетному проекту — очистка

городов от визуального мусора. Такая задача поставлена во время

селекторного совещания, посвященного ходу реализации приоритетного

федерального проекта, полномочным представителем президента в Сибирском

По словам представителей бизнес-сообщества, жесткие меры, предпринятые

органами власти стали для них неожиданностью, они предложили внести

изменения в Правила, в частности рассмотреть возможность зонирования

города: требования, предъявляемые к информационным вывескам и рекламным

конструкциям, установленным на зданиях в старой части города, должны

отличаться от тех, что размещаются на фасадах домов вдоль проспектов в новых микрорайонах. Также существующими Правилами не предусмотрено

размещение вертикальных вывесок, не устраивает предпринимателей и ограничения по размерам информационной конструкции. Эти ограничения, по мнению дизайнеров-практиков не позволяют креативно выделяться среди

конкурентов. Изготовители информационных вывесок и рекламных конструкций

также считают существующие требования не достаточно понятными. В результате во время согласования разработанных дизайн-проектов в Управлении архитектуры и градостроительства возникают проблемы.

Услышав эти замечания, глава территории дал поручение специалистам

Управления архитектуры и градостроительства администрации детально и в кратчайшие сроки разработать проект новых Правил с учетом предложений

бизнес-сообщества и рекламных компаний, взять на заметку опыт других

городов, расширить диапазоны, сделать документ «более понятным, четким и читаемым». Для всестороннего подхода к выполнению задачи сформирована

рабочая группа из числа предпринимательского сообщества, представителей

рекламных агентств, КУМИ и Управления архитектуры и градостроительства. С учетом общественной значимости и сложности предстоящей работы по наведению порядка в рекламной отрасли Сергей Петров также выразил

готовность координировать деятельность рабочей группы.

Новые Правила должны быть приняты в окончательной редакции в конце

октября этого года. В течение этого времени на демонтаж ранее

установленных вывесок мэром наложен мораторий. При этом мероприятия по очистке города во исполнение федерального закона «О рекламе»

администрацией будут продолжаться (закон в частности налагает запрет на размещение рекламы и объявлений в неустановленных местах — на деревьях,

между столбами, и так далее).

Участники встречи отметили, что диалог бизнеса и власти получился

конструктивным. Так, Александр Гурьяновский объяснил, что как председатель Совета в области предпринимательства Ангарского городского

округа, он в первую очередь отстаивает позицию бизнеса: «Я за то, чтобы

предприниматели у нас на территории развивались, а вывески помогают им громко о себе заявлять. Наша задача состояла в том, чтобы собрать в одном зале первых лиц власти, представителей бизнеса, чтобы

предприниматели смогли довести свою точку зрения. Сегодня все друг друга

услышали».

«Наша рекламная компания осуществляет деятельность в Ангарске, Иркутске

и Новосибирске. Правила размещения информационных конструкций везде

разные. Проще всего получить согласование в Новосибирске. В Иркутске,

наоборот, этот процесс занимает около двух месяцев. В Ангарске, в связи с большим количеством обращений, сроки согласования сокращены до недели.

Мы готовы в составе рабочей группы взаимодействовать с Управлением

архитектуры и КУМИ, вносить предложения. Ведь новый документ нам существенно облегчит работу», — прокомментировал в свою очередь

представитель рекламной сферы Андрей Поронов.