Рекламная пауза

Власти планируют уменьшить количество наружной рекламы в центре Перми

Руководство края и пермская мэрия разрабатывают новый подход к размещению рекламных конструкций в центре города. Они собираются максимально сократить объем «наружки» в центральном планировочном районе. О скольких объектах идет речь, власти пока не готовы объявить, это необходимо обсудить с участниками рынка. Представители рекламного бизнеса говорят, что более актуальны вопросы размещения рекламы за пределами центра Перми, а в центральной части все конструкции установлены законно и договоры по ним закончатся только в конце 2018 года.

Спустя год после того, как была утверждена первая часть схемы размещения рекламных конструкций в Перми, администрация города внесла в думу новый фрагмент. Он включает 36 объектов. Это рекламные ситиборды и щиты, расположенные в Свердловском районе и Новых Лядах (по ул. 40 лет Победы, Братской, Бродовскому тракту, Гусарова, Ижевской, Академика Курчатова, Лихвинской, Лодыгина, Самаркандской, Солдатова, Старцева, Холмогорской и Чкалова), а также двусторонняя трехсекционная стела на ул. Попова, 58б. Проект предварительно согласован с краевым минстроем.

По данным «Ъ-Прикамье», уже обсуждается вопрос о подготовке следующей части схемы — рекламные конструкции в центральном планировочном районе Перми (ЦПР). Источники «Ъ-Прикамье» в краевом правительстве и пермской мэрии сообщили, что с подачи новых краевых властей чиновники продвигают новый подход к размещению «наружки» в центре города. По словам собеседника в краевом правительстве, этим летом Пермь в качестве консультантов посетили эксперты в области урбанистики, которые рекомендовали сократить число конструкций в ЦПР. Источник в городской администрации подтвердил «Ъ-Прикамье», что объем рекламы в центре уменьшится. «Принято решение, что центральный планировочный район будет максимально избавлен от рекламных конструкций. Это благоприятно скажется на внешнем облике значимой для всего города территории», — отметил собеседник, но затруднился уточнить, насколько именно сократится объем рекламы: «Этот вопрос требует согласования со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с участниками рынка».

Как сообщили в департаменте экономики и промышленной политики городской администрации, схема размещения рекламных конструкций будет разрабатываться в первом квартале 2018 года в соответствии с действующим законодательством и регулирующими нормативами.

Напомним, схема размещения рекламных конструкций в Перми была подготовлена на несколько лет позже установленного срока — только в прошлом году и только частично. Из-за отсутствия этого документа муниципалитет не проводил новые торги на размещение «наружки» по тем точкам, где истекли договоры на установку рекламы. В августе прошлого года депутаты гордумы одобрили первую часть схемы. Она включала 34 конструкции — на ул. Встречной и Якутской. Всего схема будет содержать 51 фрагмент.

В ноябре прошлого года департамент имущественных отношений администрации Перми объявил первый открытый аукцион по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, предусмотренных схемой размещения. На торги были выставлены 25 лотов — 24 двусторонних щита (размером 3 на 6 м) и один двусторонний ситиборд (2,7 на 3,7 м) на ул. Встречной и Якутской. Договоры аренды должны были заключаться на пять лет. Стартовая цена права на установку и эксплуатацию (размер годовой арендной платы) одного щита — 93,1 тыс. руб., ситиборда — 51,6 тыс. руб. Еще до окончания срока подачи заявок аукцион был отменен по распоряжению начальника ДИО.

Предыдущие конкурсные процедуры на установку наружной рекламы мэрия провела в конце 2013 года. Тогда на торги были выставлены более 1 тыс. конструкций — щиты, ситиборды, транспарант-перетяжки и т.д.

Депутат гордумы Александр Филиппов слышал о том, что вопрос сокращения наружной рекламы в центре сейчас рассматривается: «Хотелось бы конкретных аргументов в пользу такого решения. Нельзя ликвидировать рекламу просто так, без объяснения причин — сегодня щиты есть, а завтра нет. Важно понять, по каким параметрам объекты не подходят».

Директор ООО «РА „Оникс“» Демид Кузьмичев полагает, что «в рамках правового поля» о новом подходе к центральному планировочному району говорить прежде­временно: «Сегодня реклама в центре размещается на законных основаниях, по действующим договорам. Их срок заканчивается только в декабре 2018 года. Более актуальны вопросы по другим территориям, где, например, есть объекты с истекшими договорами, а новые торги не прошли».