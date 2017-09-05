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Компания Metro не получала от ФАС документов о возбуждении дела из-за рекламы алкоголя по SMS
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Компания Metro не получала от ФАС документов о возбуждении дела из-за рекламы алкоголя по SMS 

Агентство «Москва» 5 сентября 2017
Фото: new-retail.ru
Компания Metro Cash and Carry не получала от Московского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) документов о возбуждении дела из-за нарушения закона «О рекламе». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании.
«На данный момент мы не получили от Московского УФАС документов о привлечении к административной ответственности, содержащих в том числе данные о существе нарушения. Как только материалы поступят официально, мы будем участвовать в рассмотрении дела в установленном законом порядке», — сообщили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе Московского УФАС сообщили, что ведомство возбудило дело в отношении ООО «Метро Кэш Энд Керри» за распространение рекламы алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 5% и более. Рекламодатель привлекал внимание к себе как к продавцу именно алкогольной продукции, так как информация о напитках, содержащих этиловый спирт, продвигалась через каталог, распространяемый посредством почтовой рассылки и SMS-сообщений.
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