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Создатель Medium рассказал о будущем платформы и введении платной подписки
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Создатель Medium рассказал о будущем платформы и введении платной подписки 

Inc. 4 сентября 2017
Фото: Inc.
В 2017 году Medium уволила треть сотрудников, а крупные издатели, мигрировавшие туда, покинули платформу и перешли к другим издателям. О том, какое будущее ждет Medium и почему там появится платная подписка, основатель сайта Эв Уильямс рассказал изданию Nieman Lab.
«Переход на Medium был крутым экспериментом, но там не хватало возможности размещать рекламу», — говорила Сильвия Киллингсворт, редактор The Awl и The Hairpin. Многие компании, перешедшие на платформу, покинули ее по этйо причине. Эв Уильямс — противник рекламы. И новая бизнес-модель, к которой готовится перейти созданный им сайт, будет построена на ее отсутствии. Многие относятся скептически к категоричности Уильямса. Дело в том, что компании, которые ушли с платформы, не хотели, чтобы бизнес-модель была построена на рекламе: они хотели видеть рекламу в качестве одной из множества опций.
В марте Medium открыл программу членства, участие в которой стоит $5 в месяц, а в августе сообщил о том, что рассчитывает на поддержку читателей. По словам Уильямса, программа членства насчитывает «пару сотен тысяч участников». Теперь он планирует поменять бизнес-модель и ввести платную подписку, которая позволит авторам Medium получать вознаграждение за качественные публикации.
эв уильямс
создатель Medium
«Мы не занимаемся рекламой, ни нативной, ни любой другой. Вся реклама, которая была на Medium, была нативной. Мы разработали несколько проектов с брендами, как сами, так и в партнерстве с некоторыми из наших издателей. Это сработало, но мы не хотели бы идти по этому пути и дальше. Конечно, издатели, которые остаются на Medium, могут создавать контент, который спонсируется брендами. В наших инструментах все еще есть функции, которые дают им такую возможность. Но мы не поощряем это: мы верим в то, что нашу работу и работу авторов могут поддерживать пользователи, и прилагаем все усилия, чтобы следовать этому».
Отныне, объясняет Уильямс, бюджет проекта и выплаты авторам будут полностью привязаны к модели платной подписки. Авторы публикаций, которые больше всего нравятся подписчикам, будут получать выплаты. По словам Уильямса, те, у кого получается работать лучше других, таким образом заработают больше, чем смогли бы заработать на платформе, работающей благодаря рекламе.
Хлопки — аналог лайков, позволяющий оценить публикацию. На них можно нажимать несколько раз  Публиковаться на платформе по-прежнему смогут и профессионалы, и любители. Успех публикации будет определяться не числом просмотров, а количеством хлопков — аналогов лайков. В идеале деньги подписчиков, которые любят читать о кулинарии, будет доставаться авторам блогов о кулинарии, которые им понравились, а не тем, кто пишет о спорте или политике.
эв уильямс
создатель Medium
«Мы перестроились. Деньги могут поступать откуда угодно: от брендов, издателей, пользователей. Наша цель — создать идеальное место для поддержки отличного контента. Как работают лучшие мировые СМИ? Почти всегда их поддерживают те, кто их читает. Сейчас это работает не только со СМИ, но и с книгам, музыкой и телевидением. Традиционно журналы и газеты выживали во многом благодаря тем, кто их читал».
Некоторые российские медиа тоже используют модель платной подписки. Inc. беседовал с генеральным директором телеканал «Дождь» Натальей Синдеевой о том, как канал выживает после отключения от кабельных сетей. В конце августа главный редактор «Дождя» Роман Баданин раскрыл доходы от платной подписки. О том, сколько каналу удалось заработать в период с марта 2016 года по июль 2017 года, он рассказал в блоге.
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