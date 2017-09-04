Внутригородские районы Самары получили новые полномочия в области наружной рекламы

Администрации районов могут выдавать и аннулировать разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также производить демонтаж конструкций, установленных самовольно. При этом речь идет только о той рекламе, которая располагается на стенах, крышах и иных элементах зданий.

По состоянию на 4 сентября регламенты по работе с рекламными конструкциями утвердили Кировский, Железнодорожный, Красноглинский и Октябрьский районы. «На первом этапе мы продолжим инвентаризацию всех фасадных конструкций», — рассказала Волга Ньюс глава Октябрьского района Алла Волчкова.

Напомним, последняя общегородская инвентаризация фасадной рекламы проводилась в 2015 году. Тогда в городе было выявлено 6741 конструкция. «После инвентаризации мы уточним, какие из конструкций имеют разрешения, а какие установлены нелегально. Затем будем выходит на собственников, выдавать необходимые разрешения», — пояснила Волчкова.

По ее словам, каждый, кто хочет установить рекламу на фасаде, должен сначала проконсультироваться с архитектором района и убедить его, что реклама не нарушает облик города. После этого конструкция получает разрешение и вносится в соответствующий реестр.

Проблема заключается в том, что госпошлина, которую собственники будут оплачивать при получении разрешения, идет в городской бюджет. «Мы уже обратились к главе города с тем, чтобы перенаправить средства в районный бюджет», — говорит Волчкова.