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Оператор американского канала в прямом эфире отвлекся на стриптиз-клуб
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Оператор американского канала в прямом эфире отвлекся на стриптиз-клуб 

РИА Новости 4 сентября 2017
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Оператор американского канала WLBT 3, освещающего события в Джексоне, Миссисипи, отвлекся на рекламу стриптиз-клуба и увеличил изображение рекламного щита с ней вместо того, чтобы показать зрителям место ДТП. Об этом пишет Daily Mirror.
Ведущая утреннего шоу Джой Реймонд сначала ничего не подозревает об оплошности оператора. «Взгляните сюда, наша камера увеличит для вас инцидент, о котором вы точно захотите знать, уходя из дома сегодня утром…», — сказала она, оборачиваясь к экрану.
На последнем слове она сорвалась на смех, увидев, что именно показывал зрителям оператор, после чего быстро взяла себя в руки и призвала коллегу «сфокусироваться на инциденте».
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