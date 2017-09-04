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УФАС: администрация Ижевска затянула согласование схемы рекламных конструкций
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УФАС: администрация Ижевска затянула согласование схемы рекламных конструкций 

Коммерсантъ в Ижевске 4 сентября 2017
В УФАС по Удмуртии считают, что администрация Ижевска бездействовала в части утверждения схемы размещения рекламных конструкций на территории города. Законодательство обязывало муниципалитет утвердить схему в срок до 2014 года. «Однако в период с 2014 года по август 2017 года схема находилась в стадии согласования», — говорится в сообщении УФАС. В результате в июне 2017 года антимонопольное ведомство вынесло предупреждение городским властям. 23 августа 2017 года схема была утверждена. Бездействие городских властей привело к тому, что хозяйствующие субъекты, размещающие рекламные конструкции по ранее заключённым договорам, сроки большинства которых истекли в период 2016 года, размещали за истечением установленных сроков договоров.
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