Московское УФАС возбудило дело против Metro Cash and Carry за рекламу алкоголя по SMS

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) России возбудило дело против Metro Cash and Carry за рекламу алкоголя по SMS и с помощью почтовой рассылки, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Московское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Метро Кэш Энд Керри» за распространение рекламы алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более процентов. Рекламодатель привлекал внимание к себе как к продавцу именно алкогольной продукции, так как информация о напитках, содержащих этиловый спирт, продвигалась через каталог, распространяемый посредством почтовой рассылки и SMS-сообщений», — говорится в сообщении.

Уточняется, что реклама указанных товаров и их продавца может распространяться исключительно в стационарных торговых объектах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в том числе в дегустационных залах таких торговых объектов. Однако ООО «Метро Кэш Энд Керри» распространяло спорную рекламу за пределами разрешенных законом «О рекламе» мест.

«Московское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения ч. 2.1 ст. 21 закона «О рекламе» и назначило его рассмотрение на 19 сентября 2017 г.», — добавили в пресс-службе.