Ещё
Соцсети убивают: Audi наглядно показала, как опасно сидеть в телефоне за рулем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соцсети убивают: Audi наглядно показала, как опасно сидеть в телефоне за рулем 

Bigpicture.ru 2 сентября 2017
Фото: Bigpicture.ru
Производитель автомобилей Audi совместно с агентством Saatchi & Saatchi Bulgaria запустили печатную рекламную кампанию о безопасном вождении. Плакаты демонстрируют, как использование смартфона за рулем искажает восприятие дороги. Кампания нацелена на водителей, которые слишком самоуверенны и переоценивают свои навыки многозадачности.
Источник: Design You Trust
На первом плакате изображена живописная скалистая дорога, на которой резкий поворот закрывает фотография из инстаграма.
На другом водитель не замечает железную дорогу, заговорившись по телефону с матерью.
На третьем плакате водитель рискует еще одной жизнью, кроме своей: смотрит фотографии в фейсбуке и не замечает оленя, выбежавшего на дорогу.
Смотрите также: 18 шедевров рекламы безопасного секса Instagram прекрасной француженки оказался социальной рекламой об опасности алкоголизма
Bigpicture.ru: последние новости
«Скандинавская богиня»: шведская модель завоевала сердца миллионов мужчин метровыми ногами 19-летний парень с татуировкой на лице ищет хоть кого-нибудь, кто предложит ему работу Кокаиновый медведь, или История о том, как американский полицейский стал известным наркоторговцем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля556
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки96
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина95
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»396
Порошенко предложили заткнуться в ответ129
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение