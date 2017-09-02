Соцсети убивают: Audi наглядно показала, как опасно сидеть в телефоне за рулем

Производитель автомобилей Audi совместно с агентством Saatchi & Saatchi Bulgaria запустили печатную рекламную кампанию о безопасном вождении. Плакаты демонстрируют, как использование смартфона за рулем искажает восприятие дороги. Кампания нацелена на водителей, которые слишком самоуверенны и переоценивают свои навыки многозадачности.

Источник: Design You Trust

На первом плакате изображена живописная скалистая дорога, на которой резкий поворот закрывает фотография из инстаграма.

На другом водитель не замечает железную дорогу, заговорившись по телефону с матерью.

На третьем плакате водитель рискует еще одной жизнью, кроме своей: смотрит фотографии в фейсбуке и не замечает оленя, выбежавшего на дорогу.

Смотрите также: 18 шедевров рекламы безопасного секса Instagram прекрасной француженки оказался социальной рекламой об опасности алкоголизма